Messina, attivisti di "Ultima generazione" bloccano la via Vittorio Emanuele. Pronto l'intervento delle forze dell'ordine

Un gruppo di attivisti appartenenti all'organizzazione ambientalista Ultima Generazione ha organizzato un sit-in improvvisato in via Vittorio Emanuele a Messina, provocando la temporanea interruzione della circolazione lungo la cortina del porto. Gli attivisti si sono sdraiati su entrambe le carreggiate, bloccando il traffico, per chiedere al Governo italiano la creazione di un fondo permanente e preventivo da 20 miliardi di euro per far fronte ai danni delle catastrofi climatiche. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che nel giro di pochi minuti hanno letteralmente preso di peso i manifestanti portandoli in auto e liberando così l'importante arteria.