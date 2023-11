Milazzo, scontro scooter-moto: tre ragazzi feriti e ricoverati in ospedale

Sono ricoverati i tre giovani che sono rimasti coinvolti nel pomeriggio in un brutto incidente stradale nella frazione San Pietro. A scontrarsi, a quanto pare frontalmente, in via Palmara, intorno alle 17,30 due moto Yamaha. Secondo una prima ricostruzione, che ovviamente dovrà essere confermata dai rilievi effettuati dalla Polizia locale, intervenuta sul posto, uno dei due mezzi, in sella al quale viaggiavano due giovani, stava percorrendo la via della Piana nel senso di marcia corretto quando si è scontrato con lo scooter proveniente in senso vietato dall’incrocio con la frazione San Marco. Un impatto che ha distrutto i due mezzi facendo volare sull’asfalto i tre ragazzi che sono stato trasportati all’ospedale “Fogliani” a bordo di altrettante ambulanze del “118” fatte intervenire sul posto. Il traffico ha subìto rallentamenti.