Messina, nella fase clou il Piano di caratterizzazione di Maregrosso

Il Piano di caratterizzazione (Pdc) di Maregrosso adesso entra nel vivo. In un’ampia area già oggetto di perimetrazione, spazio ai cosiddetti carotaggi semplici, carotaggi attrezzati a piezometro, cluster di piezometri in triplo foro e prelievo di sedimenti. Tradotto dal linguaggio tecnico, in parole semplici, semaforo verde ad altre indagini del sottosuolo, in modo da avere un quadro più completo dal punto di vista ambientale e poter dare concretezza a quelle azioni pensate per il rilancio di una porzione di waterfront con ampie potenzialità.

Il dipartimento Servizi ambientali di Palazzo Zanca ha concluso l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto dei “Lavori indagini geognostiche, tomografiche e installazione piezometri del Pdc del litorale di Maregrosso, tra la via don Blasco e la linea di costa”. L’appalto è stato assegnato ad Algieri Francesco srl Unipersonale, per l’importo di 55.029,88 euro con un ribasso del 39,56%. Si attendono adesso le verifiche delle conformità di tutti i documenti di gara richiesti dalla procedura; successivamente, concluso l’iter amministrativo, si potrà dare corso alle azioni pratiche sul campo. L’intervento riguarda l’esecuzione di tutte le opere necessarie per ultimare le indagini ambientali per la caratterizzazione del sito potenzialmente contaminato compreso tra la via don Blasco e il litorale di Maregrosso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina