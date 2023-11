Il processo Nebrodi ai clan tortoriciani: l’appello si aprirà il 12 febbraio del 2024

Adesso c’è la data. Il maxiprocesso Nebrodi sulle truffe agricole della “mafia dei pascoli”, i clan dei gruppi tortoriciani, i Batanesi e i Bontempo Scavo, si aprirà in corte d’appello a Messina il 12 febbraio del 2024.

Un procedimento storico la cui sentenza di primo grado si è registrata il 31 ottobre del 2022. In pratica seicento anni di carcere e oltre 4 milioni di confische decisi dai giudici del Tribunale di Patti, con 91 condanne e 10 assoluzioni. Una sentenza storica, arrivata dopo un procedimento chiuso in tempi record per la giustizia italiana, se si pensa che è stato avviato nel marzo del 2021. Il presidente della sezione penale del Tribunale di Patti Ugo Scavuzzo, con accanto i colleghi Andrea La Spada ed Eleonora Vona, quel giorno impiegò oltre un’ora per leggere la lunghissima sentenza per i 101 imputati.

E adesso, dopo il deposito delle monumentali motivazioni di quella sentenza, avvenuto nei mesi scorsi, si è trattato di ben 3249 pagine, lo sguardo di tutti gli attori giudiziari è rivolto verso il processo d’appello, con il deposito già consumato nei mesi scorsi dei propri atti da parte dei tanti difensori impegnati, sono quasi un centinaio, e ovviamente anche dell’accusa.

I punti contestati dalla Procura di Messina della sentenza di primo grado nell’atto d’appello sono 53. E spaziano per tutto il processo. Riguardano sostanzialmente il lungo elenco di assoluzioni parziali, le dieci totali, e poi le revoche di alcune confische. Con una novità clamorosa, ovvero la richiesta di riapertura del dibattimento per sentire in aula il neo collaboratore di giustizia, il barcellonese Salvatore Micale “Calcaterra”, che ormai da mesi sta raccontando tutto quello che sa sulla mafia di Messina e provincia, e non è stato certo un personaggio di secondo piano nelle gerarchie della “famiglia” del Longano, in quanto da sempre vicinissimo al boss Carmelo D’Amico.

