Milazzo, 200mila euro per il cimitero: al via interventi di manutenzione e digitalizzazione

Duecentomila euro per interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale nel prossimo biennio e per avviare la digitalizzazione dei servizi cimiteriali col censimento delle sepolture. Saranno adesso gli uffici ad avviare l’iter per affidare ad una società esterna il censimento e la digitalizzazione delle oltre 20 mila sepolture presenti in oltre 50 mila metri quadrati, area nella quale il gran camposanto milazzese si estende. La cifra a disposizione per questo intervento ammonta a 40 mila euro.

Con gli altri 160 mila invece si andrà ad operare una manutenzione straordinaria di tutti i luoghi che presentano criticità, intervenendo anche sulle aree verdi ed assicurando una costante manutenzione del sito cimiteriale, curando anche i percorsi frequentati dai visitatori.

"La vera innovazione – afferma Capone – è poi la creazione di questa piattaforma che consentirà ai cittadini di individuare la tomba del loro caro defunto grazie ad un totem installato all’ingresso del cimitero. Inizialmente avremo delle funzionalità di base come la gestione dei dati, la localizzazione dei defunti e le lampade votive. Poi andremo ulteriormente a migliorare tale servizio".