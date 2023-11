Messina, nuova luce a Cairoli e i lavori sulla piazza interesseranno anche la via XXVII Luglio

Piazza Cairoli è quasi pronta a cambiare luce e stavolta non perchè fra un mesetto spunteranno le scenografie natalizie, ma perchè dovrà essere conclusa la riqualificazione dell’impianto di illuminazione.

I primi punti luce sono stati già installati, ma per vederli tutti accesi occorrerà attendere qualche altra settimana, quando il contesto sarà stato arricchito delle strutture mancanti. Anche questo appalto è stato finanziato con fondi del Pon Metro e ad aggiudicarselo è stata l’impresa Alberti Costruzioni srl, per un importo di 263.500 euro. La fonte di finanziamento impone una chiusura delle opere entro l’anno e per questo l’appalto è entrato nel vivo, pur nella consapevolezza, ha spiegato Salvatore Saglimbeni che dirige il servizio di politiche energetiche, che i tempi per completarlo possono essere rispettati.

Si tratta di un appalto attraverso il quale si provvederà a risolvere il problema delle interferenze tra i sistemi di pubblica illuminazione e le alberature della piazza. E che si inquadra nella più ampia riqualificazione di piazza Cairoli, già visibile con la nuova pavimentazione per rendere omogenea la pedonalizzazione della metà a monte della stessa piazza. I lavori appaltati per il nuovo impianto di illuminazione del “cuore” della città hanno una durata prevista di 150 giorni naturali e consecutivi e sono partiti a luglio a scorso.

Saranno realizzati oltre cento punti illuminanti di altezza variabile e fino ai 260 cm che quindi saranno in grado di evitare l’effetto “ombra”.

Si tratta di un impianto che deve essere adeguato ad una piazza pedonale e non più ad un luogo nel quale passano auto. Deve dare il senso di sicurezza (infatti ci sono lampade vicine ad ogni albero) ma deve anche valorizzare il luogo e così i corpi illuminanti saranno anche sistemati nella zona della pensiline del tram e accanto alla stessa linea del city way. Sarà utilizzata la tecnologia led ma con un tono caldo.

Restyling in via 27 Luglio

Sempre a proposito di piazza Cairoli, i lavori per la realizzazione di un unico piano nella parte a monte dell’area sono conclusi e l’effetto è indiscutibilmente gradevole senza più asfalto e marciapiedi. Ma ci sarà un’appendice. L’avanzo finanziario della gara d’appalto sarà reinvestito per poter allargare l’opera. Ed essendo all’interno del 20% del valore non dovrebbe essere necessario nemmeno fare un nuovo appalto. Il progetto sarebbe quello di allargare la nuova pavimentazione eliminando le diverse altezze del marciapiedi, nella zona di via XXVII Luglio che si affaccia sulla piazza e dove oggi trovano posto un paio di locali con dehors. La rifinitura potrebbe arrivare dall’incrocio con via dei Mille, dove potrebbe essere sfruttata la stessa “riscoperta” del basolato lavico della gemella via Dogali. (dom.be.)