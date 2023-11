Messina, si potenzia la differenziata con 197 mezzi a noleggio

Messinaservizi Bene Comune sta mettendo in campo tutte quelle azioni finalizzate a incrementare la quota di raccolta differenziata in città, che stando alle ultime rilevazioni si attesta al 57%. L’obiettivo di breve termine è quello di raggiungere quegli otto punti in più fissati dalla normativa ambientale, il minimo sindacale. Un traguardo possibile, anche grazie all’appalto denominato “Servizio di noleggio a lungo termine, della durata di 36 mesi rinnovabile per ulteriori 36 mesi, full service senza conducente di 197 automezzi per la raccolta rifiuti. Lotto unico”.

E i partecipanti alla selezione pubblica «dovranno avere nel proprio organico personale specificatamente formato per ciascuna delle tipologie di mezzi e attrezzature utilizzati dalla stazione appaltante (compattatori, telai, apecar, autocarri, furgoni, porter, ed attrezzature quali cassoni statici, cassoni elettro compattanti) indicandolo nell’offerta». Gli automezzi in circolazione nell’area nord saranno 64, quelli in centro 71, 62 a sud. Individuato anche il numero dei veicoli sostitutivi a carico della ditta affidataria: 21, ripartiti nelle tre zone territoriali, da Giampilieri a Orto Liuzzo. «Pertanto, il numero complessivo di mezzi che dovranno essere consegnati risulta essere pari a 218 (salvo offerta migliorativa risultante in sede di gara) – si sottolinea nel bando –. Ogni automezzo dovrà essere provvisto di blocco motore da remoto. La data di immatricolazione di tutti i veicoli non dovrà essere antecedente all’1 gennaio 2021».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina