Spadafora, il cavalcavia sull’A20 prende forma. Traguardo previsto a marzo prossimo

Proseguono i lavori nel cantiere per la realizzazione del cavalcavia che sovrasta l’autostrada A20 Messina-Palermo, all’altezza del comune di Spadafora. Un sopralluogo è stato eseguito nei giorni scorsi dal progettista, l’ingegnere Luigi Bosco, finalizzato alla verifica delle armature delle fondazioni della pila del cavalcavia. A fornire i dettagli tecnici è stato proprio il professionista, dopo aver quindi visionato l’andamento degli interventi.

«La pila di sostegno è stata completata – spiega Bosco –. Successivamente, bisognerà montare le strutture metalliche del ponte. La parte in cemento armato è costituita da tre elementi: la spalla di valle, la spalla di monte e la pila centrale. Tutte queste strutture hanno fondazioni molto profonde. Completata questa fase, saranno effettuate le prove di carico e si passa poi alla parte in elevazione. Sono previste due travi metalliche che poggiano su appositi dispositivi che sono isolatori sismici e realizzate secondo le tecniche più all'avanguardia. Fondate le travi poi l’impalcato sarà costituito da una soletta in cemento armato con lastre che poggiano sulle travi su cui si monta l’armatura». I lavori sono eseguiti dalla ditta “Fratelli Mammana”. «La parte strutturale è completata al 90% per quanto riguarda le fondazioni realizzate – riferisce il geometra Angelo Oieni –. Abbiamo dato in affidamento la realizzazione della struttura del cavalcavia a una ditta esterna».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Catanzaro