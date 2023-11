Barcellona, ponte Termini chiuso: verso lo stop al pedaggio sull’A20

A seguito dei tavoli tecnici tenuti in Prefettura per le crescenti criticità nella viabilità tra Barcellona e Milazzo, generate dalla chiusura al transito del ponte sul torrente Mela, la Direzione generale per le strade e autostrade del ministero delle Infrastrutture ha autorizzato il Consorzio autostrade siciliane a sottoscrivere la convenzione con la Città metropolitana di Messina – proprietaria dell’arteria provinciale – per garantire l’esenzione temporanea del pagamento del pedaggio autostradale dei veicoli in ingresso dal casello di Milazzo e uscita a quello di Barcellona e viceversa. A comunicarlo all’ex Provincia, alla prefetta Cosima Di Stani e ai due Comuni interessati, il dirigente generale facente funzioni del Cas, Dario Costantino, che ha preso atto del nulla osta rilasciato dal Mit trasmesso il 23 ottobre scorso. Il Cas – nella qualità di concessionario – ha quindi «rinnovato la propria disponibilità alla reiterazione del provvedimento di esenzione temporanea del pagamento del pedaggio dei veicoli in ingresso dal casello di Milazzo e uscita a quello di Barcellona e viceversa, chiedendo alla Città metropolitana di Messina, a cui compete la Strada provinciale 75bis, a titolo di parziale ristoro, il rimborso allo scrivente dei mancati introiti da pedaggio mediante attivazione di apposita convenzione». Il Cas ha fatto sapere di rimanere a disposizione per ogni successivo adempimento.

A richiedere la riattivazione dell’esenzione del pagamento del pedaggio autostradale è stato il sindaco Pinuccio Calabrò già all’indomani delle limitazioni imposte per l’utilizzo della cosiddetta pista di emergenza di cui Città metropolitana e Comune di Milazzo ne disconoscono l’esistenza. Alla richiesta del sindaco è seguita una nota dell’on. Pino Galluzzo del 26 settembre scorso, accompagnata da una relazione tecnico/economica del 4 ottobre 2023, inoltrata a supporto della richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli che percorrono la tratta dell’A20, tra Barcellona e Milazzo. La richiesta è stata motivata dalle criticità causate dai lavori di consolidamento e ricostruzione dell’impalcato del ponte sul torrente del Mela sulla Sp 75/b che collega i centri urbani di Barcellona e Milazzo.

