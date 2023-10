Messina, da Napoli l’appello per la Real Cittadella. Siracusano: 20 milioni di euro con la delibera Cipess

«Con la prossima delibera del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, saranno sbloccati i 20 milioni stanziati nella scorsa legislatura, grazie al Decreto Aiuti, per la bonifica della Zona falcata di Messina, che è propedeutica alla riqualificazione della Real Cittadella». Ad annunciarlo è la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, la messinese Matilde Siracusano, intervenuta in collegamento video al convegno organizzato a Napoli dalla Fondazione “Il Giglio”.

E proprio da Napoli, seguendo un ponte simbolico che riunisce le terre di quello che fu il Regno delle due Sicilia, parte l’appello – sottoscritto da 35 personalità della cultura, docenti universitari ed esponenti dell’associazionismo – rivolto al presidente della Regione siciliana Renato Schifani e al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

La Fondazione “Il Giglio” da anni ormai segue le vicende della Falce e di quel monumento simbolo, la fortezza realizzata nel XVII secolo e diventata il cuore della resistenza borbonica, l’ultimo baluardo caduto sotto l’assedio delle truppe piemontesi nel 1861. Al convegno di ieri mattina, svoltosi all’Hotel Renaissance Mediterraneo, sono intervenuti Marina Carrese, presidente della Fondazione e una delegazione di messinesi, il prof. Luigi Montalbano, presidente dell’associazione Amici del Museo-Franz Riccobono, Piero Adamo, presidente di “Vento dello Stretto”, Francesco Rizzo, presidente di “Fare Verde Onlus Messina”, il prof. Marco Grassi dell’Università Lumsa di Palermo. Presente anche la professoressa Carmela Maria Spadaro dell’Università Federico II di Napoli. In apertura, un video ha ricordato la figura di Franz Riccobono, il cui nome resterà indelebilmente associato alle battaglie per il recupero della Real Cittadella e della memoria perduta. Come ha sottolineato il prof. Montalbano, non è mai stata, e non sarà, una battaglia semplicemente messinese, ma la valorizzazione di questo bene ha un significato importante per la Sicilia e per tutto il Sud, da qui la necessità che il ministro della Cultura Sangiuliano e il presidente Schifani non lascino cadere nel vuoto quell’appello.

