Milazzo, incidente auto-scooter: ferito grave un 46enne

Ennesimo incidente stradale, il terzo nel giro di una settimana a Milazzo. Ieri mattina per cause ancora da accertare, a scontrarsi in via Gramsci, la strada che collega la frazione Parco al quartiere Grazia. Ad entrare in collisione uno scooter Tmax e una Fiat Punto che a quanto pare stava uscendo dal parcheggio. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai rappresentanti delle forze dell’ordine, intervenuti sul posto, il conducente del mezzo a due ruote avrebbe superato le auto che si erano incolonnate per far transitare la Fiat Punto sulla carreggiata e si è scontrato con l’automobile guidata da un anziano.

Il centauro, un 46nne di San Filippo del Mela è finito pesantemente sull’asfalto ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fogliani di Milazzo in codice rosso. Dopo i primi esami i sanitari si sono riservati la prognosi. La strada è stata chiusa per alcune ore per consentire i rilievi e la successiva rimozione dei mezzi e il traffico deviato nelle stradine adiacenti.

