Messina, il caso dei rimborsi all'ex rettore Cuzzocrea: la Finanza acquisisce atti. Ci sono indagati

La Guardia di Finanza ha acquisito numerosi atti al Rettorato dall'Università su delega della Procura, che ha aperto un fascicolo sulla vicenda dei rimborsi all'ex rettore Salvatore Cuzzocrea. Sulla vicenda è stato sentito a lungo come persona informata dei fatti Paolo Todaro, il senatore accademico che ha mandato a suo tempo un esposto in Procura sul "caso rimborsi". Secondo indiscrezioni il fascicolo aperto in Procura conterrebbe già il nome di alcuni indagati, con l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio.