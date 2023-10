Processo "Gamma Interfon" a S. Agata di Militello: ecco perché sono stati condannati i 7 imputati

Un impianto accusatorio che, sostanzialmente, ha retto in un processo tecnicamente sterilizzato dalla prescrizione.

È quanto in sintesi emerge dalle motivazioni della sentenza del collegio del Tribunale di Patti (presidente Ugo Scavuzzo, a latere Eleonora Vona e Giovanna Ceccon), nel procedimento “Gamma Interferon” per cui lo scorso 19 luglio ci fu la condanna in primo grado di sette dei 41 imputati (più alcune assoluzioni perché il fatto non sussiste ed altre per difetto di querela, ndc) con accuse a vario titolo dal furto ed uccisione di animali alla ricettazione, dall’adulterazione, detenzione e commercio di sostanze alimentari nocive alla diffusione di malattie infettive sino alla truffa ai danni dell'Agea.

Tra i 103 capi d’imputazione prescritti sui 127 complessivi derivati dall’originaria inchiesta del 2014, anche l’associazione a delinquere di cui rispondevano 25 degli imputati.

