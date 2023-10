Nuovi centri di accoglienza per migranti a Messina: la Prefettura cerca tre tipi di strutture

Pubblicato sul sito della Prefettura di Messina, nella Sezione “Contratti e bandi di gara”, un avviso pubblico relativo alla procedura aperta mediante Accordo quadro, per l’affidamento biennale dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale sul territorio peloritano.

Sono compresi tre lotti, il primo per un valore presunto dell’appalto di 8.293.450 euro, Iva esclusa, con strutture con capienza massima di 50 posti; il secondo del valore di 8.216.508 euro, Iva esclusa, per strutture con capienza da 51 posti a 100; il terzo appalto ha un valore presunto di 5.328.429 euro, Iva esclusa, per strutture con capienza da 101 posti a 300. La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico sulla piattaforma Consip e tutti i documenti dovranno essere inseriti nel “Sistema” entro il 28 novembre prossimo.

Nella determina a contrarre firmata dalla prefetta Cosima Di Stani sono racchiusi altri dettagli dell’avviso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina