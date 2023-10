Messina, sotto l'albero di Natale arriva... la nuova via Don Blasco

L’appuntamento è per il prossimo Natale. E sarà l’ennesimo passo verso il completamento dell’opera. La nuova via Don Blasco è vicina alla conclusione del cantiere e a fine anno potrà essere percorsa dalla Zir sino a via Santa Cecilia. Questo è l’obiettivo che si è posto chi coordina l’appalto ed è quello che si augurano anche tanti automobilisti messinesi, che in questi mesi, hanno sempre più preso confidenza con questa alternativa alla via La Farina, spesso intasata.

L’opera è conclusa per almeno l’80% ma restano tre punti “caldi” da completare per poter arrivare al capolinea di un cantiere i cui primi passi concreti risalgono al 2018 e che sarebbe dovuta essere completata in 11 mesi. Uno dei nodi più difficili da sciogliere è stato sicuramente quello dell’area Rifotras, l’azienda di demolizioni auto la cui area è stata espropriata. Finalmente la vicenda giudiziaria e l’individuazione dell’azienda che dovesse occuparsi dello sgombero sono un ricordo e oggi quella zona, vicina a via Salandra e che costituiva un diaframma che non consentiva di unire il troncone del viale Europa, è completamente sgombera. Sono in corso i campionamenti del terreno ma, dai primi riscontri, non dovrebbero esserci sorprese. Dopo il via libera ambientale potranno essere avviati i lavori per completare la bretella che unirà via Maregrosso e viale Europa e unire i due tronconi. A quel punto i mezzi potranno percorrere l’asse da Zir fino a Santa Cecilia, potendo utilizzare a pieno anche “l’uscita” verso la via Farina di viale Europa. A Natale, o giù di lì, anche questa connessione dovrebbe essere pronta.

