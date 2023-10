Messina, "rinasce" la commissione Ponte: «un’occasione di confronto»

Ci sarà una settima commissione in consiglio comunale e sarà dedicata al tema del Ponte sullo Stretto. Nei prossimi giorni, dopo l’istruttoria dirigenziale, arriverà in Aula per il voto che però sarò solo una formalità. Ieri il consigliere Pippo Trischitta, proponente della deliberazione, ha consegnato agli uffici degli Affari di Consiglio la documentazione utile alla nascita di una commissione permanente della quale faranno parte tutti i membri dell’Aula. Un’anomalia ( nelle altre sei commissioni sono 21 i membri) dettata dalla volontà di tutti di essere parte del processo di analisi del “fenomeno” Ponte. «L’avevamo pensata con 25 componenti – spiega Pippo Trischitta – ma i gruppi non se la sono sentita di “tagliare” qualcuno e abbiamo allargato al plenum. Ma non sarà una commissione come le altre e non sarà sopratutto una commissione pro Ponte».

L’organo del Consiglio non si riunirà a cadenza settimanale ma solo quando avrà una serie di invitati da poter “raccogliere” e con i quali confrontarsi. «Potrà essere due o tre volte al mese – dice Trischitta parlando a nome dei consiglieri che ha sentito in queste settimane –, questo sarà lo spirito. Puntiamo ad avere interlocuzioni di livello, veri approfondimenti con tecnici, rappresentanti delle istituzioni, degli enti interessati al progetto e che non siano solo messinesi, ma sarebbe interessante che potessero essere coinvolti anche i territori di Reggio e Villa San Giovanni, come Catania e Palermo perchè questa opera è di tutta la Sicilia e non solo di Messina».

