Spazzamento a Messina, ora arrivano i rinforzi

Concorsi, spazzamento, isole ecologiche. Non sono mancati gli spunti nella prima uscita ufficiale in Consiglio del nuovo direttore generale della MessinaServizi Michele Trimboli che con la presidente Mariagrazia Interdonato è stato ospite della quarta commissione consiliare di Palazzo Zanca. I commissari hanno “chiamato” i vertici della società partecipata per avere chiarimenti sulla selezione di un centinaio di nuove figure da inserire nell’organico per mansioni legate al verde e ai rifiuti. È stata la presidente a spiegare alcuni passaggi della stesura della graduatoria che è in corso in questi giorni. «Quella pubblicata una decina di giorni fa – ha detto Mariagrazia Interdonato – era una graduatoria solo provvisoria. Per quella degli operatori per la raccolta differenziata e lo spazzamento abbiamo inserito in graduatoria anche coloro che l’azienda di selezione aveva escluso per questioni anagrafiche. Il limite era di 40 anni, ma con alcuni requisiti, questa soglia, per qualcuno può innalzarsi anche di parecchio. Per ciò, intanto, sono stati messi in graduatoria e, quando saranno verificati i requisiti, si saprà se saranno scartati o meno. Entro i primi di dicembre questi operatori saranno assunti, entro la fine dell’anno toccherà a tutti gli altri».

Ma a proposito di pulizia della città, MessinaServizi e il Comune stanno varando un’operazione speciale per lo spazzamento. È il servizio sul quale storicamente il gestore dell’igiene cittadina va più in sofferenza e per far fronte arriveranno dei rinforzi. Come confermato dal sindaco Basile, entro un mese, saranno “arruolate” una trentina di figure che raddoppieranno quelle, ad oggi, destinate alla pulizia delle strade. «Entro febbraio vogliamo arrivare a oltre 100 unità, approfittando delle economie del piano finanziario di Messinaservizi», ha commentato Federico Basile. Una squadra che sarà chiamata a dare decoro non solo al centro città, dove il servizio è visibile, ma soprattutto nelle periferie dove ci sono zone sporche, proprio per mancanza di personale.

