Autotrasportatore messinese muore in un incidente sulla “Catania-Palermo”

Un autotrasportatore di Tortorici è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri tardo pomeriggio sull’autostrada A19 Palermo-Catania all’altezza di Tremonzelli. La vittima è il 32enne Rosario Galati Rando, mentre un 38enne è ricoverato in rianimazione al Civico di Palermo.

I due viaggiavano su un mezzo pesante che, per cause da accertare, è finito fuori strada, lungo la carreggiata in direzione Palermo. Il Tir, dopo aver sfondato il guard rail, ha compiuto un volo di circa 10 metri. Galati Rando è morto sul colpo mentre il collega è stato estratto dai Vigili del Fuoco dalle lamiere del veicolo.

Indagini sono state avviate dalla Polizia stradale per stabilire la dinamica dell'incidente che, secondo una prima ipotesi, sarebbe autonomo.