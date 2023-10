Camion di traverso blocca la Statale 113 a Capo D'Orlando, traffico in tilt

Bloccata la statale 113 e traffico in tilt sul versante di ponente di Capo d'Orlando. Un tir, bloccatosi in un tornante della statale nella borgata di Forno, sta provocando lunghe file di mezzi sull'arteria e disagi sulla circolazione stradale del versante occidentale. Qui le auto ed i camion dirottati dai vigili urbani hanno dovuto rallentare la marcia per alcuni lavori in corso sulla via Consolare Antica. Si attende l'arrivo di un'altra motrice ed una gru per liberare la strada.