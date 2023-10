Messina, il Consiglio compatto raddoppia i gettoni: il valore della “presenza” ai lavori passa da 56 a 114 euro

Un fronte compatto, come mai era successo in altre circostanze ha dato il via libera all’aumento dei gettoni dei consiglieri comunali. Ventotto presenti, ventotto sì. Dalla prossima seduta di commissione, riunione di capigruppo o consiglio comunale, i 32 membri dell’Aula non riceveranno più 56 euro a incontro ma 114 euro lordi. Si tratta di un adeguamento percentuale rispetto all’indennità del sindaco, già “lievitata” 15 mesi fa.

Non si trattava di un ritocco per legge, ma di una facoltà messa a disposizione di ogni consiglio comunale siciliano di far valere o no questo aumento. Pur nel solco della correttezza giuridica c’è lo scrupolo di opportunità di una autoliquidazione del proprio “compenso” che imbarazzerebbe anche i più navigati e cinici politici. Ed è per questo che ieri sera c’era parecchia tensione. Dettata più dai commenti di oggi che dalla scelta di ieri. E allora ecco che la compattezza nel voto ha tolto tutti dall’imbarazzo. Tutti colpevoli, nessuno colpevole, dice l’adagio. In questo caso, più propriamente, si può parlare di responsabilità condivisa di fronte alla città che quei gettoni li paga e che conta di vedere in aula, in proporzione, impegno, competenza e qualità politica.

«Fuori c’è tanta gente che non la prenderà bene». Felice Calabrò, capogruppo del partito democratico, sa che il tema è scomodo perché i costi della politica alimentano da tempo il malumore del cittadino comune. E prima di entrare nel tema più spinoso della giustificazione dell’aumento, solleva un tema più tecnico. «A luglio del 2022 scattò l’aumento delle indennità per il sindaco e la Giunta attraverso una determina dirigenziale, e considerato che anche in quel caso la norma dava la “facoltà” di disporre l’aumento, come mai questa volta è necessario passare da una delibera di consiglio, quindi dall’intervento politico e non più amministrativo?». Sul tema risponde, anche piuttosto irritata, la segretaria generale.

