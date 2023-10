Cozze, vongole e spada sono l'oro di Messina: una rete per valorizzare le eccellenze della pesca

«Fare rete per mettere a sistema le tre eccellenze del territorio messinese, in particolare le vongole, le cozze e il pesce spada, e offrire l’opportunità di acquistare il prodotto certificato e riconoscerlo e degustarlo nei ristoranti. Solo mettendo insieme le filiere dei tre prodotti si può accrescere e rilanciare il ruolo del mondo della pesca nell’economia locale e unirsi significa cogliere l'opportunità di ottenere il riconoscimento nel Reimar, registro dei nostri borghi marinari e di tutto l’indotto della nostra cultura del mare». È la proposta che è stata lanciata da Gaetano Majolino, presidente del Consorzio Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia, concludendo i lavori del convegno promosso dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea-Dipartimento della Pesca Mediterranea, nell’ambito della linea di intervento per la promozione della qualità e del valore aggiunto, della certificazione, della tracciabilità e della trasparenza dei mercati dei prodotti ittici siciliani realizzato in collaborazione con l’Associazione Bios, che si è svolto a Messina.

L’incontro era l’ultimo dei tre road show previsti che hanno fatto tappa in altre province della Sicilia, dove Bios ha realizzato sei virtual tour per far conoscere ai visitatori la bellezza dei borghi marinari. «L'azione svolta dal Dipartimento della Pesca Mediterranea nell’ultima programmazione del Feamp - ha detto Angelo La Pillo, referente del Dipartimento - continua ad essere sempre più strategica e determinante per la nostra Regione perché riesce a coniugare ed attuare diverse direttrici di intervento sempre finalizzate allo sviluppo del settore ittico locale come l'attività di promozione e valorizzazione di produzioni ittiche particolari come la Molluschicoltura e la pesca del Pesce Spada nello stretto con le feluche. Attività che diventa fondamentale anche in chiave antropologica e culturale e un’attività di ricerca applicata finalizzata al miglioramento della produzione mitilicola dei laghetti di Capo Peloro ed alla loro certificazione di qualità».