Taormina, un casinò a Palazzo Corvaja? La minoranza contesta l’idea del sindaco De Luca

Quale sarà il destino di Palazzo Corvaja? Sono in tanti a chiederselo a Taormina, visto che il futuro dell’edificio storico più importante della città è ancora incerto.

Nei mesi scorsi si sono conclusi i lavori di restauro finanziati nel 2020 dalla Regione siciliana con 1.180.000 euro e, ad aprile, il Comune e il Parco archeologico Naxos-Taormina hanno stipulato una convenzione per realizzare il museo cittadino, con il piano terra destinato alla storia antica (i cui reperti sono di proprietà del Parco che ne avrebbe curato l’allestimento) e il primo piano alla storia della Taormina moderna e contemporanea (con quadri, oggetti e fotografie mai esposti, in particolare circa 200 scatti originali di Von Gloeden donati al Comune dalla casa Dior).

L’arrivo della nuova Amministrazione comunale ha stravolto i piani: a luglio la Giunta ha infatti revocato la convenzione sostenendo che fossero necessari altri lavori, non era possibile garantire un adeguato sistema di sicurezza e custodia dei reperti, la suddivisione dei costi tra Comune e Parco non era equilibrata, la forma di gestione in partenariato pubblico/privato non era chiara e mancava la definizione di modalità e termini di istituzione del biglietto di ingresso.

L’ente locale ha così stanziato altri 47.000 euro per i lavori aggiuntivi, affidati a fine agosto aduna ditta di Palazzolo Acreide.

L’idea manifestata dal sindaco Cateno De Luca è stata subito quella di realizzare a Palazzo Corvaja il casinò di Taormina, tanto da aver fatto depositare alla Camera dal suo deputato Francesco Gallo un disegno di legge per istituirlo, oltre che far divenire l’edificio sede del fantomatico nuovo regno delle due Sicilie, con Taormina capitale in vista del suo progetto politico per le elezioni europee del 2024.

Proposte, queste, contestate dalle forze di opposizione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina