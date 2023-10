Villafranca conta i danni. Sopralluogo di Cavallaro e Cocina nei luoghi devastati dagli incendi

Dopo gli incendi che hanno violentemente colpito il territorio di Villafranca, il sindaco Giuseppe Cavallaro, insieme ai suoi assessori e all'Ufficio tecnico, ha incontrato il direttore responsabile della Protezione civile regionale Salvo Cocina e il responsabile della Protezione civile di Messina Bruno Manfrè.

"È stato effettuato un sopralluogo nelle zone colpite dalle fiamme - riferisce il sindaco Giuseppe Cavallaro - per renderci conto di come sia potuto accadere questo evento calamitoso e soprattutto per valutare i danni ingenti nel nostro territorio, sia per quanto riguarda i terreni coltivati che le abitazioni danneggiate che sono state parecchie. Abbiamo concordato il proseguo delle nostre iniziative volte a richiedere lo stato di calamità, che avverrà in settimana con le dovute ordinanze di sgombero per quanto riguarda gli alloggi che sono stati devastati dalle fiamme. Previsto anche il censimento di tutti i danni, attraverso la compilazione delle schede da parte dei cittadini, che potranno contare sulla nostra collaborazione".

"Continuiamo a rimanere a completa disposizione di tutti - ha aggiunto il Primo cittadino. Ringrazio ancora tutte le forze di Protezione civile, i vigili del fuoco, Forestali, gli impiegati della nostra Area manutentiva, le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia municipale e le organizzazioni di volontari, anche provenienti dagli altri Comuni, che fine alla tarda notte di ieri ci hanno continuato a dare una mano. Adesso è il momento di concentrarsi su quelle che sono state le cause che hanno determinato questi incendi e su questo stanno lavorando gli inquirenti. Ci è mancato poco che si verificasse il 'disastro perfetto', ma siamo stati fortunati. Ancora un grazie grande ai miei concittadini che sono stati determinanti e collaborativi", conclude Cavallaro.