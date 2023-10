Barcellona, cambia la geografia politica: la Lega “conquista” il sindaco e due assessori

Cambia la geografia politica del Consiglio comunale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Con la nascita di un nuovo gruppo consiliare che farà riferimento alla Lega per Salvini, per effetto indotto vi sarà, come conseguenza, una diversa configurazione della rappresentanza politica nell'esecutivo che governa il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Per la prima volta, infatti, a Palazzo Longano si costituirà ufficialmente un gruppo politico leghista. E vi saranno anche il sindaco e almeno due assessori comunali che aderiranno nelle prossime ore alla Lega di Salvini. Infatti dopo intense intelocuzioni che esponenti politici locali hanno avuto nei giorni scorsi in sede regionale con il vicepresidente del Governo regionale, il leghista on. Luca Rosario Sammartino, già nella giornata di oggi il sindaco Pinuccio Calabrò, gli assessori comunali Salvatore Coppolino e Roberto Molino, disimpegnandosi dalle precedenti adesioni che gli stessi avevano formalizzato con Forza Italia, aderiranno alla Lega. Non è un caso che per oggi, alle 11 nell'antisala consiliare sarà ricevuto dal sindaco Pinuccio Calabrò, il vicepresidente della Regione, on. Luca Rosario Luigi Sammartino. Lo stesso che di fatto metterà il sigillo sulle nuove adesioni alla Lega. In Consiglio comunale si costituirà l'omonimo gruppo della Lega al quale aderiranno, il neo consigliere comunale, il medico di base Giuseppe Scarpaci che già al suo insediamento in Consiglio, quale surroga della dimissionaria Antonella Lepro, nel suo intervento aveva tenuto a sottolineare la sua adesione alla Lega di Salvini e più in particolare al gruppo di riferimento locale che fa capo al senatore Nino Germanà. Non facendo mistero che presto avrebbero potuto essere ufficializzate all'interno dello stesso Consiglio comunale altre adesioni di consiglieri comunali di maggioranza alla Lega e persino di assessori, come nel caso di Salvatore Coppolino che da Forza Italia è passato alla Lega. un’altra adesione alla Lega che potrebbe avvenire già stamani alla presenza di Sammartino dovrebbe essere quella del consigliere comunale, avvocato Tindaro Grasso, attuale capogruppo della lista civica che alle amministrative di tre anni fa che hanno portato all'elezione del sindaco, faceva espresso riferimento al sindaco Calabrò.

Alle interazioni che porteranno all'adesione alla Lega di sindaco, assessori e consiglieri comunali, non sono rimasti estranei il senatore Nino Germanà ed il deputato regionale Giuseppe Laccoto.

