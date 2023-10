Milazzo, tremendo impatto sulla Strada provinciale: ferito un 39enne

Violento impatto nel primo pomeriggio sulla strada provinciale del Capo. Un uomo di 39 anni, che procedeva alla guida della sua moto Suzuki 750 ha perso il controllo del mezzo per cause tuttora in corso di ricostruzione ed è caduto sull'asfalto, battendo il capo sul muro laterale della Provinciale. Il trentanovenne, che indossava regolarmente il casco, ha riportato una serie di traumi. Soccorso d'urgenza dall'elicottero del 118 è stato trasportato e ricoverato all'ospedale Fogliani dove si trova tuttora ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico.