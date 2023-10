Messina, aggressione al comandante Giardina: i due venditori ambulanti si sono costituiti

Si sono costituiti intorno alle 19, alla caserma Calipari della Polizia, i due venditori ambulanti che questa mattina intorno alle 9.30 sulla via La Farina all'incrocio con la via Salandra, hanno aggredito e ferito il comandante della Polizia Metropolitana e vicario della Polizia Municipale, Giovanni Giardina, che era intervenuto per dei controlli in un punto in cui stazionavano i venditori.

I due, accompagnati dal loro legale di fiducia, l'avvocato Filippo Pagano, sono stati poi trasferiti in Questura, le indagini sulla vicenda sono, infatti, svolte dalla Squadra Mobile.