Messina, il comandante Giardina aggredito e ferito da due ambulanti in via La Farina. Sono ricercati

Fatto increscioso questa mattina intorno alle 9.30 sulla via La Farina all'incrocio con la via Salandra. Il comandante della Polizia Metropolitana e vicario della polizia municipale, Giovanni Giardina, è intervenuto per dei controlli in un punto in cui stazionavano due commercianti ambulanti.

Sconsiderata la reazione di questi ultimi a quanto pare, padre e figlio, che hanno aggredito prima verbalmente e poi picchiato l'ufficiale scaraventandolo a terra e procurandogli delle ferite. E' stato necessario l'intervento del 118 ed il trasporto in ospedale. Sul posto oltre agli agenti della municipale, anche polizia e carabinieri che adesso stanno attivamente ricercando gli autori del vile gesto che subito dopo si sono allontanati.

La reazione del sindaco



Il sindaco Federico Basile congiuntamente all’Amministrazione comunale hanno espresso la propria solidarietà e vicinanza al comandante della Polizia Metropolitana e vicario della polizia municipale, Giovanni Giardina, per l’aggressione subita stamani nel corso della normale attività di controllo, lungo la via La Farina, in un punto in cui erano posizionati due commercianti ambulanti. “Nessuna giustificazione è plausibile di fronte a toni minacciosi e a reazioni prepotenti che sfociano in veri e propri atti di violenza, oltre che inaccettabile che in un paese civile si perpetrino atti di violenza a danno di persone, come del tutto spregevole ed ignobile aggredire, sia verbalmente che fisicamente, un uomo in divisa. Pertanto, a nome mio personale e dell’amministrazione comunale, manifesto apprezzamento al Comandante Giardina per il lavoro svolto, elogiandolo per la straordinaria dedizione ed elevata capacità, per la massima disponibilità e l’encomiabile impegno speso sul territorio, dando esempio di professionalità, spirito di abnegazione e serietà e senso del dovere”, queste le parole del sindaco Basile con l’augurio di una pronta ripresa.

La solidarietà della Cisl

Il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, esprime solidarietà al commissario della Polizia Municipale, Giovanni Giardina, aggredito questa mattina durante un controllo sull’ambulantato selvaggio. «Giardina si è sempre distinto per la sua battaglia per la legalità e siamo vicini a lui ed a tutti gli uomini della Polizia Municipale che ogni giorno lavorano in strada. Siamo certi che questo episodio non sarà un deterrente nella sua attività quotidiana volta al rispetto della legge e delle normative», afferma Alibrandi.

La solidarietà del sindacato Csa Regioni Autonomie Locali

Il sindacato Csa Regioni Autonomie Locali (segreteria provinciale di Messina) tutte le sue componenti , manifesta la propria solidarietà nei confronti del Comandante Giovanni Giardina rimasto vittima oggi di un’aggressione durante l’espletamento del proprio servizio. Afferma il segretario generale csa Pietro Fotia: «Ancora una volta registriamo una violenza perpetrata nei confronti di un appartenente alle Forze di Polizia ma di quest’ultime, purtroppo, la Polizia Locale condivide le pressoché analoghe mansioni ma di certo non le tutele giuridico assistenziali. Aggressioni, atti vili ed ignobili che si ripetono frequentemente. Da quasi 40 anni la Categoria attende una legge di riforma che dia dignità professionale ai 60000 uomini e donne della Polizia Locale italiana. Le Amministrazioni e i vari vertici del Corpo devono però contribuire a garantire sicurezza ai propri Operatori lasciati troppo spesso colpevolmente soli in tutti i sensi fornendo adeguate strumentazioni e dotazioni nonché programmando servizi atti ad evitare, o comunque ridurre drasticamente, per quanto possibile, i rischi per tutto il personale impegnato quotidianamente in prima linea per garantire la legalità». Al Comandante Giovanni Giardina l'augurio di poter riprendere presto le sue attività al servizio della collettività