Lipari è nel Realverso. La Sicilia sbarca nel metaverso

Turismo e tecnologia. Sostenibilità e innovazione. Il Realverso è sbarcato a Lipari e lo ha fatto in grande stile. Un innovativo anfiteatro virtuale, una rappresentazione empatiche dell'isola da vivere indossando i panni del proprio avatar e godendosi il Mirabilia 2023 direttamente nel Realverso, il metaverso della sostenibilità. Una nuova dimensione di coinvolgimento e partecipazione che ha coinvolto e appassionato i partecipanti della Borsa del Turismo Culturale. Una trasmissione simultanea dell’evento di premiazione del Mirabilia 2023 avvenuta direttamente nel metaverso progettato e sviluppato dalla PMI innovativa siciliana iInformatica srl, Realverso, tra i progetti finalisti anche del premio nazionale Top of the PID 2023.

Un evento, il primo nel suo genere, che testimonia il legame tra turismo, innovazione e sostenibilità che sta alla base della mission di Informatica che ha sede a Catania e Trapani e che nel suo Realverso ha proiettato anche Lipari. Grazie, infatti, al protocollo d’intesa firmato con l’isola messinese, in Realverso era presente una rappresentazione tridimensionale del comune di Lipari che gli utenti hanno potuto visitare dopo aver creato il proprio avatar virtuale. In più, in Realverso anche i totem delle Camere di Commercio Unesco presenti.

Durante il Mirabilia 2023, l’evento dell'Associazione Mirabilia Network e delle Camere di Commercio aderenti andato in scena all’Hotel Tritone di Lipari il 16 e 17 ottobre e animato da oltre 70 produttori italiani del settore food & drink e acquirenti europei, il Realverso si è reso quindi protagonista nel perseguire l’obiettivo che ha animato e che anima da anni l’evento: promuovere un turismo culturale sostenibile.