Una vettura in fiamme sul viadotto Ritiro. E' accaduto stamattina all'alba. I vigili del fuoco di Messina - distaccamento Nord -, poco prima delle 5 sono intervenuti in tangenziale - direzione Messina per spegnere le fiamme e verificare le condizioni del conducente, che sarebbe riuscito a fermare l'auto prima dell'incendio e ad allontanarsi, rimanendo illeso.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale e operatori CAS.