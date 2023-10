Messina, l'Ordine di Malta a piazza Duomo per presentare le proprie iniziative

Nella giornata del 14 ottobre scorso, in Piazza Duomo, l’Ordine di Malta, attraverso i propri membri della locale Delegazione, dell’A.C.I.S.M.O.M. (e per essa del Corpo Militare SMOM) e del C.I.S.O.M., ha dato vita alla 4. edizione della Giornata Nazionale dell’Ordine, che, da quest’anno, ha assunto carattere di internazionalità. Durante le attività sono state intraprese numerose iniziative, finalizzate a far conoscere la storia e la natura dell’Ordine, ed a descriverne le principali attività filantropiche. Nel punto informativo (Banco delle informazioni, con presenza dei Cavalieri e della Dame dell'Ordine), che ha registrato la visita del Prefetto di Messina, dott.ssa Cosima Di Stasi, del sindaco Federico Basile, degli assessori Alessandra Calafiore, Enzo Caruso e Massimo Minutoli, di Autorità religiose, civili e militari, il personale medico specializzato ha riprodotto articolate ed interessanti simulazioni di pronto soccorso; medici appartenenti all’Ordine, inoltre, hanno offerto le proprie competenze professionali, rispondendo alle domande poste da una folta presenza di cittadini e turisti, cui hanno fornito anche notizie sui molteplici progetti di assistenza quotidianamente posti in campo per aiutare i malati, i disabili, i poveri, gli anziani, sia a livello locale che internazionale.

Membri e volontari dell'Ordine hanno contestualmente reso testimonianza diretta della propria esperienza spirituale, e di servizio, tra le fila di uno dei più antichi ordini religiosi di fede cattolica. Particolarmente intenso è stato il momento di raccoglimento spirituale tenuto a metà giornata, con la celebrazione della Santa Messina da parte del Cappellano Mons. Nino Caminiti. A conclusione dei lavori, che hanno riscosso una vasta partecipazione, suscitando vivo interesse, anche alla presenza di una folta rappresentanza di docenti ed allievi dell’Istituto Nautico “Caio Duilio”, il cappellano mons. Antonio Cipriano ha tracciato un’interessante biografia del beato Gerardo Sasso, fondatore del Sovrano Militare Ordine di Malta di cui il giorno 13 Ottobre ricorreva la solennità liturgica.