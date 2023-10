Caso Alfano a Barcellona: il gip archivia l'indagine ter

L’unica nuova “verità” che scagiona Antonino Merlino dall’aver ucciso Beppe Alfano viene dal pentito Carmelo D’Amico, gli altri collaboratori che ne hanno parlato ai magistrati, il fratello Francesco, Nunziato Siracusa, Biagio Grasso, e da ultimo Salvatore Micale, lo hanno fatto dopo aver sentito la sua ricostruzione, mente erano insieme a un banchetto o in auto. E poi Merlino, quando è stato interrogato di recente sulle novità emerse, ha preferito il silenzio.

Gli accertamenti sulle due pistole “North American Arms”, i revolver di calibro 22 sequestrati, non hanno sparato per ucciderlo, e i proiettili in possesso dei carabinieri del Ris sono «astrattamente compatibili con diverse armi».

E poi sul fronte degli ipotetici mandanti alternativi al boss Gullotti, dagli accertamenti investigativi dei rapporti intercorsi tra Barcellona e Milano tra Rosario Pio Cattafi e Franco Mariani (quest’ultimo ipoteticamente coinvolto solo per la cessione della pistola, n.d.r.), con in mezzo uno dei revolver passato di mano tra i due, e tra Mariani e Mario Caizzone (quest’ultimo coinvolto solo come vicino di casa di Mariani, n.d.r.), non sono emersi spunti validi di altri approfondimenti.

Eccole le tre questioni che forse sigillano la parola fine sull’indagine ter per l’omicidio di Beppe Alfano, il cronista de “La Sicilia” che venne ammazzato da Cosa nostra nella sua Barcellona e sotto la sua casa la sera dell’8 gennaio del 1993, in via Marconi.

Tutti i dettagli sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina in edicola domani