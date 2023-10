Al Messina Street Food trionfa il cannolo! Tutti i cibi più gustati della kermesse I PREMI

Il cannolo di Piana degli Albanesi del Bar Elena ha battuto tutti. Anche il gettonatissimo "panino col pruppo", vincitore di più edizioni dello Street Food. Al secondo posto i pitoni di Portella e al terzo, appunto, lo chef Onofrio Triolo e l'abbinamento pane e pesce.

Menzioni speciali anche per le "cozze scoppiate" di Sacom e la "bomba dello Street" di Dolci Tentazioni.

Ecco l'elenco delle 53 specialità proposte all'evento:

1 BASILICÒ - Pizza Fritta

2 FRISCU BY OASI AZZURRA - Brioche con gelato

3 ANTICO FORNO VALENTI - Sfincione bianco Baaria

4 SPIÉ - Stecco pasta: "Con sarde alla palermitana" - "Alla Carbonara"

5 NAGUARÀ - Arepas: "Mechada" - "Reina pepiada"

6 IL SAMBUCO - Pane cunsatu

7 LE CUGINE - Schiacciatella con cozze fritte e fonduta di pecorino

8 NEREO - Arrosticini di totano

9 OXTRICA - Panino con hamburger di totano

10 BAR CALIFORNIA - Stecco gelato

11 I.I.S. ANTONELLO - "Rizzuola": pasta brioche ripiena di ragù impanata e fritta

12 AZIENDA AGRICOLA VILLARÉ - Cono contadino vegetariano

13 ANCIOVA - Wrap con pulled di pesce spada

14 VIALANTERNA - “Patata 'ncaciata": patate ai funghi & pistacchio

15 L'ARANCINO DELLO STRETTO BY L'ANCORA - Arancino: "Ragù'"- "Bianco" - " 'Nduja"

16 DA ONOFRIO - Panino cu pruppu rustutu

17 THE KING OF MEAT - Panino con pulled pork

18 REQUIREZ CARNI - Panino con Asado di Scottona

19 SBRACIAMO LE MANI - Chicken balls

20 FRATELLI RAFFA - Panino con le braciole messinesi

21 PASTICCERIA PRINCIPE PANEBIANCO - 3 cioccolati

22 ACQUOLINA IN BOCCA - Rosetta di pane con gambero, cuore di burrata e pistacchio

23 DOS - DI ORIGINE SICILIANA - Pani ca' Meusa

24 DAINOTTI'S- Pane,panelleecazzilli

25 ASTORIA PIAZZA CAIROLI - Gelato: "Sapori di Sicilia"

26 EMIRO - Arancino Oro Nero: "Nebrodi" - "Sanremo"

27 IL VECCHIO CARRO - Panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi

28 OSTERIA DA GENNARO - Spaghetti all'Amatriciana

39 U PANINARU - "Cacio a cavallo": cacio impiccato & polpetta di cavallo

30 BRACEVIA - Arrosticini abruzzesi

31 S. A. Co. M. - Cozze scoppiate

32 LA BOMBETTA DELLA MURGIA IN TOUR - Bombette "pugliesi"

33 FIRENZE COM'ERA - Panino con Lampredotto

34 POVERO CON GUSTO - Hamburger di Chianina con vellutata all'aglione

35 GELATERIA GIUSEPPE ARENA - Cestino gelato: "Trionfo d'agrumi"

36 FARINE - Pizza Margherita a portafoglio

37 PIZZBURGH - Scott Burger

38 CELIAKÌ - Angus kebab, Ricottamisù, Panuozzo con Parmigiana di pescespada

39 La MATTA – Panino vitel porché

40 SFIZI FRITTI... E POI - Panino con caponata di pesce spada

41 DOLCI TENTAZIONI - "Bomba dello Street" con yogurt gelato

42 PRODOTTI TIPICI CAMPANELLA - "BocconGINO" panino con polpette di Black Angus

43 PASTICCERIA SALVÀ - Choco kebab

44 LA BRACE MOBILE 2 - Coppo con salsiccia di maiale “Nero di Puglia" e pane di Altamura

45 PITONERIA PORTELLA- Pitonefritto:"Tradizionale"-"Speckepatate"

46 FISHMAR- Panino:"Upiscispada'nnammuratu"

47 IL GATTO NERO - Pistacchissimo Burger

48 HAMMUCCA - Provola Burger

49 FRANCESCO ARENA & CARMELO FERRERI Uauuu! Panino con dadolata di tonno scottato

50 BAR ELENA - Cannolo di Piana degli Albanesi

51 ZR - Panino con wurstel di Suino nero

52 LEMONBAR - Pata-twister

53 APEAT - Paranza dello Stretto