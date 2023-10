Messina Street Food, una domenica "estiva" saluta la kermesse del cibo da strada. Piazza Cairoli presa d'assalto VOX

Una domenica “estiva” per l’ultima giornata del Messina Street Food, migliaia di messinesi in piazza per godere dell’ultimo giorno della kermesse di cibo da strada.

Volti distesi e sorridenti nonostante le file alle casette.

Chi in macchina, chi invece ha preferito fare due passi a piedi, ma abbiamo intercettato anche chi ha raggiunto piazza Cairoli in autobus, soddisfatto dal servizio offerto da ATM.

Ciliegina sulla torta una famiglia inglese rimasta basita dalla folla e dalla qualità del cibo in questo Messina Street Food Fest