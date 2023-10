Messina Servizi allo Street Food Fest, Interdonato: "Differenziata al 55%, siamo vicini all'obiettivo"

Tra gli ospiti che si stanno alternando nello studio televisivo di RTP allestito a Piazza Cairoli in occasione del Messina Street Food fest, anche la presidente di Messina Servizi Maria Grazia Interdonato. Notevole il supporto che la partecipata sta garantendo a questo evento, ma è stata l'occasione per parlare anche di differenziata e di come il servizio è notevolmente migliorato negli ultimi anni. "Rispetto al 22% siamo adesso ad una media annuale del 55,47%, quindi siamo vicinissimi al traguardo che ci siamo prefissati". Capitolo carrellati fuori dagli esercizi commerciali del centro. "Non piacciono neanche a noi e con il sindaco stiamo cercando di trovare delle soluzioni". In questo video vi proponiamo integralmente l'intervento della presidente Interdonato nella trasmissione condotta da Salvatore De Maria