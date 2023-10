Barcellona, l’aggressione ai supporter acesi: 15 Daspo ai tifosi dell’Igea

Il Questore di Messina ha emesso e fatto notificare ieri dal personale di polizia del Commissariato di Barcellona, 15 provvedimenti Daspo per la tentata aggressione violenta compiuta tra via Kennedy e via Garibaldi da un gruppo di ultras locali al termine della gara disputata il 10 settembre tra la Nuova Igea Virtus e la squadra ospite Acireale 1946. Incontro valevole per il campionato dilettanti Serie D Girone I, terminato con la vittoria ospite per 0 – 1.

I provvedimenti Daspo prevedono per i 15 tifosi, tra cui anche una donna, «il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive in cui siano impegnate le compagini calcistiche dell'Asd Nuova Igea Virtus e di altri club professionisti e dilettanti relativi ai campionati nazionali, ai tornei internazionali Uefa ed agli incontri amichevoli o per beneficenza, nazionali ed esteri, nonché a tutti gli altri eventi calcistici, amichevoli comprese, disputate dalla Nazionale Italiana o da altre rappresentative estere in Italia e negli altri Stati dell'Ue, per quattro anni, dalla data di notifica del provvedimento, a decorrere da 3 ore prima e fino a 3 ore dopo le partite. Il divieto di accesso fa riferimento anche ai luoghi interessati alla sosta, transito e al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle stesse manifestazioni».

