I furti di carburante al porto di Milazzo: la Procura dispone l'analisi dei recipienti

Si consuma un altro passaggio dell’inchiesta sui furti di carburante al porto di Milazzo contestati dalla Procura di Barcellona a 24 indagati. La sostituta procuratrice Emanuela Scali ha firmato un avviso di conferimento incarico per l’esecuzione di accertamenti non ripetibili, al fine di approfondire alcuni aspetti.

In particolare, l’Ufficio inquirente guidato da Giuseppe Verzera ha ravvisato la necessità di effettuare il campionamento – per consentire le successive analisi, a cura del personale specializzato del laboratorio chimico di Catania dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, dove i campioni saranno inviati dalla polizia giudiziaria operante – dei liquidi contenuti nei recipienti sottoposti a sequestro dalla Gdf di Milazzo il 13 luglio scorso, nei confronti di sette indagati: Francesco Buta, 33 anni, difeso dall’avv. Sebastiano Campanella; Giuseppe Barbera, 61 anni, assistito dall’avv. Nino Cacia; Angelo Cavallaro, 65 anni, difeso dall’avv. Salvatore Silvestro; Gaetano Denaro, 51 anni, assistito dall’avv. Filippo Cusumano; Salvatore Di Salvo, 58 anni, difeso dall’avv. Alessandro Cattafi; Francesco Lisciotto, 56 anni, difeso dall’avv. Salvatore Silvestro; Agostino Zammataro, 51 anni, difeso dall’avv. Rosa Amaddeo. L’accusa ritiene altresì doveroso procedere a un’analisi comparativa per verificare la perfetta coincidenza del liquido sequestrato con il carburante ad uso agevolato presente nei serbatoi dei rimorchiatori di stanza nel porto di Milazzo e utilizzati dalla società Rimorchiatori Augusta srl.

Tocca al chimico ambientale Bartolo Capone eseguire gli accertamenti tecnici irripetibili, su incarico assegnato dalla Procura di Barcellona. Intanto, il Tribunale del Riesame di Messina ha depositato le motivazioni alla base dei dissequestri dei mezzi di trasporto a cui le Fiamme gialle avevano apposto i sigilli.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina