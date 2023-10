Messina, l'ammiraglio Martello accelera: "Basta con le odissee nello Stretto"

«In attesa del collegamento stabile, abbiamo il dovere di assicurare la massima efficienza del sistema di collegamento dinamico tra le due sponde dello Stretto». L’ammiraglio Nunzio Martello non ha perso tempo e, dopo la denuncia dell’ennesima odissea di viaggiatori arrivati in treno dal Nord a Villa San Giovanni, ha convocato il tavolo tecnico per lo Stretto, del quale è stato nominato coordinatore nell’agosto del 2023 dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini (ma aveva ricevuto già l’incarico dal precedente ministro, Enrico Giovannini, nel 2022).

Un tavolo tecnico che si riunisce ormai stabilmente, per fare il punto sull’attuazione degli interventi come, ad esempio, l’introduzione del biglietto unico valido sui mezzi delle aziende di trasporto di Messina e Reggio Calabria. Martello ha voluto dare nell’immediato una risposta alle rimostranze dei cittadini e ha presieduto ieri il vertice, con all’ordine del giorno «la promozione di un piano d’azione congiunto trai vari operatori per migliorare la mobilità sullo Stretto in caso di ritardi attraverso una maggior collaborazione e scambi di informazioni». L’ammiraglio ha voluto fossero presenti i rappresentanti della società Blujet di Rete ferroviaria italiana, che cura il collegamento tra i terminali di Villa San Giovanni e Messina in connessione con i servizi ferroviari, e della società Italo Spa.

Cos’era accaduto lo scorso week-end?

Un gruppo di viaggiatori, partiti sul treno Italo 8143 da Torino, sono arrivati in tardissima serata a Villa San Giovanni, con un ritardo di quasi 40 minuti (arrivo previsto alle 23,51, in realtà il treno è giunto in stazione mezz’ora dopo la mezzanotte). Come hanno raccontato i passeggeri, era stato chiesto a Blue Jet, vista la disavventura, di ritardare di qualche minuto la corsa dell’ultimo aliscafo disponibile, quello della mezzanotte e venti. Richiesta vana. «Ci siamo ritrovati abbandonati a noi stessi con terminal deserto e cancelli chiusi perché l'aliscafo era partito senza aspettare e abbiamo dovuto aspettare la nave della Caronte&Tourist dell’una e venti del mattino, con notevoli disagi anche per chi aveva il proprio mezzo a Messina nei pressi degli imbarchi degli aliscafi. Tutto questo alla faccia del libero mercato e della continuità territoriale», è stata la forte denuncia dei viaggiatori una volta sbarcati a Messina.

Una vicenda che non può dirsi certo un’eccezione, purtroppo la sensazione di essere distanti da tutto e tutti, a volte di essere completamente tagliati fuori da ogni rotta e possibilità di raggiungere la propria meta in tempi “europei”, è vissuta da chiunque parta o arrivi nello Stretto. L’isolamento, la condizione di insularità che danneggia la Sicilia (secondo lo studio commissionato dalla Regione costa ogni anno 6-7 miliardi di euro) non sono invenzioni ma realtà vissute quotidianamente.

