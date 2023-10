Il tema storico del traffico a Olivarella. Si pensa a una rotatoria nel quadrivio

Il problema è molto sentito, anche perché ormai quotidianamente la circolazione va in tilt. Parliamo del tratto di strada che da Botteghelle arriva a Corriolo e principalmente interessa il quadrivio di Olivarella, che “raccoglie” gli automobilisti che provengono da San Filippo del Mela, Archi e Merì. Soprattutto in alcuni orari si creano ingorghi continui. Per cercare di trovare una soluzione i Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela hanno avviato un confronto, ma nel frattempo la stessa Amministrazione mamertina, per accelerare i tempi, ha incaricato un professionista esterno, l’ing. Edoardo Pracanica, per redigere la progettazione esecutiva di una rotatoria proprio al quadrivio di Olivarella. Progettazione che presto dovrebbe essere definita e sottoposta alla valutazione del Comune di San Filippo del Mela, della Città Metropolitana di Messina e dell’Anas.

È quanto comunicato, nel corso dell’ultimo incontro svoltosi a palazzo dell’Aquila, dall’assessore alla viabilità, Francesco Coppolino agli intervenuti. Erano presenti il comandante della polizia locale, Giacomo Villari e il funzionario tecnico Tommaso La Malfa, mentre per San Filippo del Mela oltre all’assessore Valentino Colosi, hanno preso parte il vicecomandante della polizia municipale Aurelio Di Bella e il responsabile dell'Area tecnica Pietro Varacalli. Tutti gli intervenuti hanno concordato sulla necessità di adottare, e anche con una certa urgenza, misure di modifica parziale della viabilità per migliorare la mobilità urbana e la sicurezza stradale. L’idea – ha sottolineato l’assessore Coppolino – è quella di rivedere e di ridisegnare tutta la viabilità, soprattutto nel tratto di Nazionale dove sono presenti anche centri commerciali e in prossimità dello svincolo autostradale e dell'ospedale Fogliani per alleggerire il sovraccarico di traffico viario. E in tal senso si sta lavorando per una progettualità che interessi il punto più critico che è quello di Olivarella».