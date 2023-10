Cuzzocrea: contro di me un complotto

Non solo una «macchina del fango», ma un vero e proprio piano partito da lontano, con un solo obiettivo: far cadere il rettore. O almeno questa è la narrazione di Salvatore Cuzzocrea, che lunedì si è dimesso e fa riferimento, di fatto, ad una sorta di complotto, tutto interno all’Università di Messina, del quale l’ex rettore si sente vittima. Una narrazione messa nero su bianco nella lettera trasmessa alla Crui, la Conferenza dei rettori italiani, della quale Cuzzocrea era presidente dal dicembre scorso e dalla quale, come logica conseguenza, è decaduto.

Proprio quella Crui che, secondo insistenti voci di queste ore, avrebbe avuto un ruolo determinante nel passo indietro da Cuzzocrea: troppo clamore avevano suscitato, infatti, gli esposti presentati al Ministero, alla Procura, alla Corte dei Conti e all’Anac dal sindacalista e senatore accademico Paolo Todaro. Un polverone troppo alto quello sollevato dai giornali.

E troppo equivoche, secondo la lettura degli eventi fatta nei giorni scorsi a Roma, le vicende emerse attorno non solo ai rimborsi da 2,2 milioni di euro ottenuti dal rettore, ma ad alcuni casi specifici: dalle trasferte (rimborsate) coincidenti con alcune gare di equitazione alle quali aveva partecipato proprio Cuzzocrea, a Roma e a Taranto, agli acquisti per un totale di poco più di 122 mila euro effettuati dall’Università di un’azienda agricola, Divaga srl, di proprietà dello stesso Cuzzocrea, azienda che fa riferimento al maneggio dell’associazione sportiva La Cuadra, a Viagrande, in provincia di Catania. Maneggio finito, peraltro, al centro di un’inchiesta della Procura di Catania per la morte sul lavoro, avvenuta quest’estate, di un operaio di 25 anni, Alin Telianu.

Ecco perché da Roma sarebbe stato lanciato il messaggio che un passo indietro sarebbe stato gradito. Cuzzocrea ci ha riflettuto per un weekend, insieme ai suoi fedelissimi, quindi ha optato per le dimissioni.

