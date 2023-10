Servizio scuolabus, è boom di nuove domande: la Messina social city ne ha ricevute 1750 in quattro giorni

Raddoppiano a Messina i numeri del servizio di scuolabus, di cui possono usufruire gli alunni dei plessi dell’Infanzia, Primaria e Secondaria inferiore. Il boom di nuove domande, ben 1.750 ricevute in appena quattro giorni dalla Messina social city, rende necessario il reperimento di nuovi pulmini. La riapertura del bando di partecipazione – disposta a fine settembre dal sindaco Federico Basile sebbene per un arco temporale breve – ha portato a far crescere in modo considerevole il fabbisogno da parte di tante famiglie lavoratrici inizialmente escluse, magari perché avevano saputo in ritardo della pubblicazione del bando. Bisogni che non sono rimasti inascoltati dall’amministrazione comunale, con la riapertura del termine di iscrizione che è stato possibile dal 28 settembre fino all’1 ottobre.

Appena qualche giorno ma sufficiente per registrare un numero vertiginoso di adesioni. Le prenotazioni sono arrivate a pioggia nella piattaforma online, dedicata dall’azienda speciale al trasporto scolastico. «Sono arrivate in totale 1750 domande – conferma Valeria Asquini, presidente di Messina social city –. Stiamo lavorando per esitare il maggiore numero di richieste possibili, dotandoci anche di altri mezzi. Siamo già ad oltre mille richieste accolte e selezionate in base ad alcune priorità. Al momento – aggiunge – come stabilito dall’amministrazione comunale e nel rispetto delle linee guida del bando, si sta dando preferenza alle zone scarsamente servite, dove ci sono problemi strutturali e una maggiore difficoltà a raggiungere la scuola più vicina. Successivamente, provvederemo con le altre».

Dopo il pienone di prenotazioni fatte dai genitori, che in massa hanno approfittato di questa seconda chance, i funzionari della Messina social city si sono rimessi a capofitto al lavoro per riorganizzare il trasporto e rimodulare l’offerta, che necessita di più pulmini e quindi anche di altri autisti.

