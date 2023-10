Patti, una donna alla guida di una Bmw sfonda una vetrina con l’auto

Finisce con l’auto dentro un negozio del centro, a Patti. È successo ieri in piazza Marconi poco prima di mezzogiorno, quando una donna al volante di una Bmw “X3” ha letteralmente sfondato la vetrina di uno store di abbigliamento.

Secondo una prima ricostruzione la donna si trovava a bordo della sua auto di grossa cilindrata parcheggiata proprio di fronte al negozio, in attesa che la figlia effettuasse degli acquisti. Probabilmente per un errore di distrazione avrebbe inserito la prima anziché la retromarcia. A quel punto il veicolo, ormai fuori controllo della donna, ha impattato violentemente contro la vetrina del negozio, sfondandola e travolgendo manichini e scaffali, per poi arrestare la corsa proprio di fronte ai camerini. Miracolosamente illesi i clienti e le commesse dello store.

Nessun graffio nemmeno per la donna al volante del Suv e per il nipotino, ancora neonato, che in quel momento si trovava in auto con lei.

Comprensibile la paura e lo shock della donna e di chi in quel momento si trovava all’interno del negozio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del “118”, mentre i rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia municipale coordinati dall’ispettore capo Tonino Natoli, assieme ai carabinieri della Stazione di Patti agli ordini del comandante Antonino Bonarrigo. Dopo i rilievi l’auto è stata trainata fuori dal negozio con l’ausilio di un carro attrezzi.