Schianto contro un albero crollato sulla Messina-Palermo: muore un medico di Sant'Agata di Militello

Un uomo di Sant’Agata Militello, Francesco Vincenzo Maniaci, medico di 43 anni, è rimasto vittima di un incidente stradale all’alba di oggi sull’autostrada A20 Messina - Palermo, in territorio di Campofelice di Roccella.

Giunto all’altezza del chilometro 175 in direzione Palermo, lo sfortunato conducente si è trovato davanti un grosso albero precipitato poco prima sulla carreggiata. L’impatto è stato inevitabile con l’autovettura che si è infilata sotto il tronco abbattuto, finendo la propria corsa contro il guardrail. Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto l’ambulanza, la Polizia stradale, il personale dell'Anas ed i mezzi di soccorso. L’A20 è tuttora chiusa con uscita obbligatoria a Cefalù per i mezzi che viaggiano in direzione Palermo.