Messina, rinasce sui Colli Sarrizzo il Centro turistico giovanile: ospiterà campo di calcetto, parco giochi e area attrezzata

C’era una volta il “Centro turistico giovanile Santa Maria del Cammino”, riserva naturale scolastica immersa nel verde di Pizzo Chiarino, nel cuore dei Monti Peloritani a 865 metri sopra il livello del mare. Adesso, nell’area un tempo frequentata da bambini e ragazzi, che scorrazzavano riempiendo il loro cuore di gioia e i loro polmoni di aria pulita e fresca, domina tanto abbandono.

Ma come ogni favola che si rispetti, il “c’era una volta” presto avrà il classico finale “e vissero tutti felici e contenti”. Complice un’attività di restyling portata avanti dal dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale della Regione, il cui dirigente è il messinese Giovanni Dell’Acqua. Gli operai del Corpo forestale stanno provvedendo a sistemare la porzione esterna, con un sistema di recinzione e delimitazione dell’ingresso che eviterà scorribande tanto indesiderate quanto perniciose. Non solo: è anche in corso un restyling dei muri perimetrali, in modo da renderli più decorosi e presentabili. Ciò in attesa di un progetto di ampio respiro che possa consentire di sfruttare appieno il complesso. Il nodo da sciogliere avvolge infatti la proprietà di questo compendio, un tempo affidato ai privati. Solo una volta accertata la disponibilità da parte della Regione, sarà più agevole pianificare il futuro, richiedere in necessari finanziamenti e disegnare un futuro roseo per l’intero complesso.

«I fabbricati risultano abbandonati da diverso tempo – afferma Dell’Acqua –, sussistono ancora dubbi su origine e proprietà. La struttura fu data in gestione circa 30 anni fa al Centro turistico giovanile e le attività si sono svolte fino a un decennio or sono. Si compone di due corpi di fabbrica, le cui condizioni statiche sono buone. Il problema è che non risultano catastati. Ragion per cui stiamo effettuando delle verifiche approfondite». L’oblio e l’incuria hanno fatto sì che i locali interni fossero visitati dai vandali e dagli incivili, che hanno creato discariche di rifiuti. «Siamo intervenuti – ha aggiunto il dirigente dell’Ufficio regionale –, abbiamo ripulito e bonificato le stanze con l’ausilio del personale di MessinaServizi. Al momento, stiamo sottoponendo a riqualificazione gli spazi esterni. Qui l’intenzione è di ripristinare il campo di calcetto, creare un parco giochi e un’area attrezzata, soprattutto per la gioia dei bambini e dei loro genitori. Grazie al nuovo sistema di recinzione, si eviteranno i pascoli abusivi e gli accessi degli sprovveduti che effettuano motocross».

