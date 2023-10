Messina, incidente a Briga: auto sfonda un muretto e fa strike di mezzi in sosta

Incidente autonomo a Briga Marina. Un'auto a velocità sostenuta, per cause che la polizia municipale sta accertando, è finita prima contro il cancello di un edificio poi contro un muretto che delimita una proprietà privata, terminando contro altri mezzi che erano parcheggiati all'interno. L'incidente si è verificato tra una concessionaria di auto e un condominio. Fortunatamente non ci sono conseguenze gravi per le persone (solo lievi ferite per il conducente trasferito al pronto soccorso in codice giallo) ma, oltre ai danni materiali alle strutture e alle auto coinvolte, l'impatto ha anche danneggiato una tubatura del gas, causando ulteriori preoccupazioni per la sicurezza e costringendo i vigili del fuoco a richiedere per oltre 4 ore la sospensione della viabilità in quel tratto della SS. 114.