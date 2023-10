Messina, l’incidente mortale di via Palmara: al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza

Sembra delineata la dinamica dell’incidente che nel cuore della notte ha strappato alla vita terrena Emilio Maffei, messinese di 35 anni. Lo schianto lungo la via Palmara – al Villaggio Santo – si configura come di natura “autonoma”, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Ma la Sezione infortunistica della polizia municipale, diretta dall’ispettore Giovanni Arizzi, non vuole lasciare nulla al caso e vagliare tutte le ipotesi possibili.

Ricevuta la delega delle indagini dal sostituto procuratore Marco Accolla, gli agenti stanno effettuando ancora approfonditi accertamenti sul luogo in cui la motocicletta Aprilia 750 del centauro originario del rione di Camaro San Luigi. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati tra il perimetro del Gran camposanto e alcune attività sul lato opposto della carreggiata a scorrimento veloce. Sembra esclusa, invece, la complicità nel sinistro – accaduto intorno all’una e venti di venerdì scorso – delle griglie di scolo in mezzo alla strada, che spesso costringono i veicoli a “piccoli salti” in quanto non perfettamente allineate all’asfalto (peraltro deteriorato in alcuni tratti): non sarebbero presenti, nella zona dell’impatto del mezzo a due ruote con il marciapiede e con un muretto. Urti in seguito ai quali il trentacinquenne è rimasto esanime sul selciato, morto sul colpo.

Il corpo dello sfortunato motociclista è a disposizione dell’Autorità giudiziaria, custodito nell’obitorio dell’ospedale Papardo. La Procura deve ancora stabilire se disporre l’esame autoptico o la semplice ispezione cadaverica. Soltanto al termine di questi passaggi, che spesso si rivelano tappe obbligate per siffatte indagini, la salma potrà essere consegnata ai familiari di Emilio Maffei, per la celebrazione dei funerali. L’uomo lascia due figli.

Sottoposta a sequestro la moto Aprila 750, che, come constatato dagli agenti della Sezione infortunistica della Polizia locale, non presentava particolari danni. Così come non sono stati trovati segni di frenata in prossimità del punto dello schianto fatale.

