Quella spedizione di 52 “pasticche” destinate a Messina e intercettate nello scalo di Francoforte

Il 29 ottobre 2021, l’Ufficio di collegamento della Dogana tedesca segnala alla Gdf di Messina un sequestro – da parte della Direzione centrale per i servizi antidroga – all’aeroporto di Francoforte sul Meno. Si tratta di alcune spedizioni postali contenenti stupefacenti, tra cui un plico con 52 dosi di ecstasy destinate «a tale Dario Di Perna, via Gramsci, Raccuja», si legge nell’ordinanza firmata dalla gip Tiziana Leanza. Emerge che il destinatario era lo stesso di 6,5 grammi di metanfetamina intercettati all’aeroporto di Linate, provenienti dall’Olanda. «Ulteriori verifiche sul “sospetto” – si legge ancora nel provvedimento – mettevano in luce i suoi rapporti con Michele Siragusano, affiliato di rilievo al sodalizio criminale mafioso denominato “clan Bontempo Scavo”». A proposito di quest’ultimo, emerge che nel dicembre 2021 ha effettuato diversi viaggi in Calabria, nella Locride.

«Inoltre, dall’analisi dei tabulati telefonici all’utenza in uso a Siragusano si aveva contezza del fatto che, in occasione del viaggio dell’11 dicembre 2021, aveva contattato un’utenza intestata a Sebastiano Pelle, originario del comune di San Luca e figlio di Antonio Pelle, alias “Ntoni Gambazza”, deceduto nel 2009, boss dell’omonima cosca calabrese». Per le Fiamme gialle, le trasferte nel Reggino erano «funzionali all’approvvigionamento di sostanze stupefacenti». Di notevole riscontro investigativo, secondo l’accusa, una intercettazione riferita a Siragusano: «Se tu devi fare una cosa devi rischiare pure... lascia perdere il discorso perché qualsiasi cosa tu rischi... ma io ho rischiato una cosa economica... io se tutte le cose vanno bene la prossima settimana gli posso portare la rimanenza... perché già altre 5.000 euro ce li ho pronte... no, nuova non ne prendo per adesso».

