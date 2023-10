Messina, i Magazzini Generali demoliti in vista del nuovo I Hub: il prima e il dopo di un'area preziosa della città

I Magazzini Generali non ci sono più. E presto saluteremo anche l’ex mercato Ittico e poi il Silos Granai. La demolizione delle vecchie strutture affacciate sul porto per far posto all’I-Hub è arrivata al primo punto di svolta. I tre livelli della costruzione dei Magazzini Generali sono stati abbattuti in due settimane. Il 20 settembre i primi colpi di mazza simbolici dei sindaci Basile e De Luca e ieri gli ultimi “morsi” delle ruspe per chiudere il lavoro. Adesso l’occhio va oltre quella spianata e arriva al mare, al porto, alla Madonnina. Un’altra “scoperta” un po’ come quella della Fiera dopo la demolizione del teatro. Ma non finisce qui. Infatti da lunedì verrà abbattuta anche la palazzina dove per molti anni sono stati ospitati gli uffici della Messina Social City. La sede è stata trasferita in via Felice Bisazza da un mesetto e quindi ora potrà andare giù anche quella struttura sul cui fianco destro c’è Lillo il Marinaio, il murales più noto della città, almeno in quest’ultimo periodo. La sua cancellazione a colpi di ruspa ha amareggiato più d’uno, ma la promessa dell’assessore Cannata che potrà essere ridisegnato dal suo autore, il varesino “Sea”, in un altro posto ha spento le polemiche. Addirittura chi sta immaginando la futuristica struttura dell’I Hub ha pensato che Lillo potrebbe anche essere riprodotto sulla facciata ma con tecniche digitali.