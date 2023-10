Messina, cambiano decano e prorettore vicario: prima di Natale le elezioni all’Università

Potrebbero tenersi poco prima di Natale le votazioni per eleggere il prossimo rettore dell’Università di Messina. Elezioni che si terranno con un nuovo prorettore vicario, fresco di nomina – il prof. Eugenio Cucinotta – e, soprattutto, con un nuovo decano, al quale spetterà il compito di indire le elezioni stesse. Questo compito ha provato a svolgerlo fino alla fine l’ormai ex decano, il prof. Letterio Bonina, che è ufficialmente in pensione da un paio di giorni e che è andato in quiescenza accompagnato dall’ennesima lettera di diniego del decreto di indizione delle elezioni, firmata dal direttore generale dell’Ateneo, Francesco Bonanno.

Breve riepilogo delle puntate precedenti: Bonina aveva emanato un primo decreto poco oltre metà luglio, fissando l’avvio delle operazioni elettorali per il 29 settembre; poi aveva “promesso” di posticipare quella data al 19 ottobre, qualora ci fosse stato un passo indietro da parte del direttore generale dell’Ateneo rispetto al primo diniego; quindi, dopo un passaggio a vuoto al Tar di Catania (con tanto di rinuncia da parte dell’ex decano, una volta intuito che il suo ricorso non avrebbe ottenuto successo), un nuovo decreto, firmato il 19 settembre, con nuove date: 1. dicembre la prima votazione, il 6 dicembre la seconda votazione, il 13 dicembre ballottaggio. Giovedì scorso ecco l’ultima risposta del direttore generale Bonanno, i cui contenuti ricalcano, sostanzialmente, quella già inviata il 26 luglio. Si ribadiscono i concetti di «illegittimità e di irricevibilità» del provvedimento del prof. Bonina e, in più, si parla di «sconcerto» rispetto all’invio del nuovo decreto.

La sostanza non cambia, del resto non è mai cambiata in queste settimane: «L’indizione delle elezioni deve essere effettuata, a norma di legge, non prima del 18 ottobre 2023, ovvero sei mesi prima della scadenza del mandato» e quindi «il decano competente all’indizione delle elezioni ed alla convocazione del corpo elettorale è quello in possesso della relativa qualifica per l’anno accademico 2023-2024 (a decorrere dal 18 ottobre 2023)».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina