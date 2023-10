A Messina il "Master di Risiko Challenge": tutto pronto per il torneo

E' uno dei giochi da tavolo più amati, da giovani e non solo. E' il Risiko, di fatto la trasposizione su tabellone di una guerra di fanteria su scala mondiale: un unico tipo di armata - rappresentata da dei carrarmatini di plastica - e un'unica modalità di attacco. Il planisfero è diviso in 42 territori (a loro volta suddivisi in 6 continenti) assegnati a rotazione casuale ai giocatori che nella versione classica possono essere da 3 a 6: tale distribuzione viene effettuata attraverso l'uso di 42 carte territorio recanti in una metà il disegno ed il nome del territorio ed in un'altra metà un simbolo tra tre diversi (cannone, fante o cavaliere).

E a Messina è tutto pronto per il torneo: Il Club ufficiale "Risiko dello Stretto organizza, infatti, il “II MASTER di Risiko Challenge” che si svolgerà domenica 8 Ottobre dalle 9 (apertura iscrizioni), presso l’Associazione “Aenigma” in Via Croce Rossa 49/51. Il vincitore del torneo entrerà di diritto alle fasi finali del Torneo nazionale di Risiko Challenge 2024 per stabilire chi sarà il nuovo campione italiano. Gli iscritti avranno diritto a giocare due partite di qualificazione: Prima partita alle 10; seconda partita alle 14:15. A seconda del numero di iscritti, si svolgeranno poi delle semifinali e la finale che decreterà il vincitore del torneo.