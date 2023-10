Messina, la poesia degli aquiloni incanta tutti: oggi la giornata conclusiva del Festival

Continua il “Festival degli Aquiloni 2023”, la manifestazione promossa dall'associazione Pro Loco Capo Peloro e patrocinata dal Comune, in sinergia con tante altre realtà presenti nel territorio di Messina. La giornata di ieri ha aperto le porte ad aquilonisti e persone provenienti da tutta la Sicilia, con la sfilata inaugurale per le vie di Torre Faro, accompagnata dalla banda Giuseppe Verdi.

«Una grande emozione tornare qui, in questa meravigliosa location, non dimentichiamo i due anni di stop imposti dalla pandemia – racconta Caterina Giuffrè –, c’è voglia di vivere insieme questi momenti». Presente anche il sindaco Federico Basile e l'assessora regionale al Turismo Elvira Amata. «Gli aquiloni sono tornati a colorare i cieli della mia città – afferma l’esponente messinese della Giunta Schifani –, sono davvero orgogliosa, nella mia qualità di assessora regionale del Turismo, di sostenere iniziative del genere che favoriscono significativamente la promozione dei territori incrementandone l'attrattività turistica. I miei complimenti alla Pro Loco Capo Peloro oggi rappresentata dal suo presidente Domenico Cutugno e dal segretario Paolo Alibrandi, ragazzi che ci mettono energia e cuore e a loro dico che non farò mai mancare il mio sostegno».

Messina, come ha sottolineato anche il sindaco, è protagonista di una mobilitazione creativa e di un’azione collettiva spettacolare intorno al tema dell’aquilone, simbolo di libertà, pace, unione e sostenibilità. Quest'anno la manifestazione risulta più ricca e impreziosita dai tanti eventi collaterali che coinvolgono i bambini attraverso le scuole. Esempio lampante le attività proposte dall'Istituto Nautico Caio Duilio, assieme al laboratorio degli aquiloni per grandi e piccoli. Di grande impatto la lezione del dott. Franco De Luca (istruttore “Blsd Aha”) di manovre di disostruzione (soffocamento) da corpo estraneo per bambini e adulti.

